Нурмагомедову осталось два боя по текущему контракту с UFC - Советский спорт
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19 августа 2019 19:29ММАКоноплев Александр

Нурмагомедову осталось два боя по текущему контракту с UFC

А еще у него самые большие гонорары.

Действующий контракт россиянина Хабиба Нурмагомедова подразумевает еще два боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщает Sport24. При этом, по словам менеджера Али Абдель-Азиза, Нурмагомедов зарабатывает больше всех в промоушене.

Ближайший из двух боев состоится 7 сентября. Соперником Нурмагомедова будет американец Дастин Порье.

Уроженец Дагестана выиграл все 27 боев в карьере.

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