Тухугов проведет бой с британцем Мерфи на турнире UFC 242 Турнир пройдет 7 сентября в Дубае.

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Российский боец Зубайра Тухугов выступит на турнире UFC 242 в Дубае, сообщает Valetudo.ru.

Соперником 28-летнего Тухугова станет британец Лерон Мерфи по прозвищу «Чудо», который выиграл все пять своих поединков в ММА.

Тухугов провел четыре боя в UFC, в которых одержал три победы при одном поражении. При этом он не выступал с 14 мая 2016 года, когда на турнире UFC 198 в Куритибе проиграл Ренато Мойкано из Бразилии.

После этого он получил двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста. А его запланированный бой с Артемом Лобовым был отменен из-за потасовки после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в которой Тухугов также принял участие.

Напомним, турнир UFC 242 пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Его главным событием станет бой Нурмагомедова и Дастина Порье.