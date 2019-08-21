Джонс предстанет перед судом по обвинению официантки стрип-клуба Бойцу UFC грозит лишение свободы на срок до шести месяцев.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс предстанет перед судом по обвинению в нападении на официантку стрип-клуба, сообщает MMA Fighting.

По версии потерпевшей девушки, во время посещения клуба в апреле этого года 32-летний американец несколько раз прикасался к ней, после чего схватил ее за шею. Джонс отрицает показания и считает себя невиновным.

Заседание суда намечено на 26 сентября. Бойцу грозит лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф в размере 500 долларов. Не исключено, что срок может быть заменен на условный.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джонс после победы над Тиаго Сантосом из Бразилии на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий.