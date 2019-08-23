Абдулманап Нурмагомедов: Американцы в ММА занимают первое место Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, спортсмены каких национальностей занимают ведущие места сегодня в смешанных единоборствах.

- Сейчас, как я уже говорил неоднократно, американцы в ММА занимают первое место. Далее идут бразильцы, а после располагаемся мы. Но ведь пять или семь лет назад мы были 23-ми. А сейчас уже третьи. И в ближайшие три-пять лет должны стать вторыми.

У нас сейчас хороший состав. И на подходе еще молодые спортсмены. Поэтому мы уже дышим в спину бразильцам», — цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что американский боец Джон Джонс стал лидером общего рейтинга бойцов UFC вне весовых категорий. Второе место в рейтинге сохранил чемпион в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов. А на третью строчку поднялся американец Генри Сехудо, который владеет двумя поясами – в наилегчайшем и легчайшем весе.

Добавим, что соперник Нурмагомедова по поединку на турнире UFC 242 в Абу-Даби – Дастин Порье – занимает восьмое место.