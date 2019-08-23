Первый канал покажет турнир UFC 242, где Хабиб Нурмагомедов подерется с Дастином Порье Первый канал, UFC и Медиа-Телеком договорились о проведении прямой трансляции основного карда турнира UFC 242: Хабиб vs Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Главным событием вечера станет бой за пояс в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

Также Первый канал обеспечит актуальное и оперативное освещение промо-мероприятий перед турниром – открытой тренировки, официальной церемонии взвешивания и пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел 27 поединков и во всех одержал победы. Свой последний бой он провел октябре прошлого года против ирландца Конора Макгрегора, победив его в четвертом раунде сабмишеном.

Дастин Порье провел 30 поединков, в которых одержал 25 побед при пяти поражениях. В апреле нынешнего года он победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей.