Минаков одержал яркую победу на турнире Bellator 225 - Советский спорт
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25 августа 2019 05:57ММАВащенко Сергей

Минаков одержал яркую победу на турнире Bellator 225

Российский тяжеловес Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) одержал яркую победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.

Изначально против Минакова должен был сразиться Джеви Аяла, но спортсмен снялся с соревнований за несколько часов до поединка.

Матчмейкерам шоу удалось сохранить бой для Виталия Минакова. Его соперником на коротком уведомлении стал Тимоти Джонсон.

Схватка завершилась уже в первом раунде победой российского тяжеловеса.

Эта победа стала для Минакова 22-й в карьере при одном поражении.

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