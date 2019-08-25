Минаков одержал яркую победу на турнире Bellator 225 Российский тяжеловес Виталий Минаков на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) одержал яркую победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.

Изначально против Минакова должен был сразиться Джеви Аяла, но спортсмен снялся с соревнований за несколько часов до поединка.

Матчмейкерам шоу удалось сохранить бой для Виталия Минакова. Его соперником на коротком уведомлении стал Тимоти Джонсон.

Схватка завершилась уже в первом раунде победой российского тяжеловеса.

Эта победа стала для Минакова 22-й в карьере при одном поражении.