Минаков одержал яркую победу на турнире Bellator 225

Изначально против Минакова должен был сразиться Джеви Аяла, но спортсмен снялся с соревнований за несколько часов до поединка.
Матчмейкерам шоу удалось сохранить бой для Виталия Минакова. Его соперником на коротком уведомлении стал Тимоти Джонсон.
Схватка завершилась уже в первом раунде победой российского тяжеловеса.
Эта победа стала для Минакова 22-й в карьере при одном поражении.
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