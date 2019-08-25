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25 августа 2019 09:47ММА

Однорукий боец из США дебютировал в Bellator с победы

Однорукий боец смешанных единоборств Ник Ньюэлл (США) дебютировал в Bellator с победы над Кори Браунингом (США).

Поединок, который прошел в Бриджпорте (США) в рамках Bellator 225, был остановлен в первом раунде после удушающего приема в исполнении Ньюэлла.

Напомним, что Ньюэлл, родившийся без левой руки из-за врожденной ампутации, является одним из самых успешных бойцов ММА в Коннектикуте. После этой победы на его счету 16 побед в 18 поединках.

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