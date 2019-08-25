«Сегодня я потерял своего героя». Кормье сообщил о смерти отца

- Сегодня из-за рака я потерял своего героя. Мой отец был самым смелым, сильным, трудолюбивым и самым заботливым человеком, которого я когда-либо знал. Всю жизнь он заставлял всех, с кем когда-либо пересекался, чувствовать себя хорошо.
Я никогда не мог предположить, что мы пройдем через это прямо сейчас. Все самые ценные уроки в этой жизни преподал мне отец. Я люблю тебя, ты был сильной стороной этой семьи, теперь ты можешь отдохнуть. Нет больше боли, - написал Кормье в своем Instagram.
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