«Сегодня я потерял своего героя». Кормье сообщил о смерти отца - Советский спорт
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25 августа 2019 14:04ММА

«Сегодня я потерял своего героя». Кормье сообщил о смерти отца

Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Даниэль Кормье сообщил о смерти отца.

- Сегодня из-за рака я потерял своего героя. Мой отец был самым смелым, сильным, трудолюбивым и самым заботливым человеком, которого я когда-либо знал. Всю жизнь он заставлял всех, с кем когда-либо пересекался, чувствовать себя хорошо.

Я никогда не мог предположить, что мы пройдем через это прямо сейчас. Все самые ценные уроки в этой жизни преподал мне отец. Я люблю тебя, ты был сильной стороной этой семьи, теперь ты можешь отдохнуть. Нет больше боли, - написал Кормье в своем Instagram.

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Today I lost my hero to cancer, my father was the bravest, strongest , hardest working and most caring person I’ve ever known. Always the life of the party and made everyone he ever came in contact with feel good. I never could have imagined we would be going through this right now. All the lessons I wanna try and pass along I learned from my dad. You know its about the legacy we leave behind and my dads legacy will be one of just a great person, loving husband and father and friend to everyone. If you’ve ever met Percy Benoit you’re better for it. We were able to see some amazing things pops and I hope you enjoyed the ride, I only wanted to make you proud. I love you pop, you were the strenght of this family , now you get to rest. No more pain. Love you Dad #rip #cancersucks

Публикация от Daniel «DC» Cormier (@dc_mma)

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