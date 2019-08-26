Нурмагомедов – о поединке с Порье: Еще пару дней спаррингов и мы готовы (фото) Встреча состоится 7 сентября.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов практически завершил подготовку к поединку против американца Дастина Порье.

«Все идет отлично. Еще пару дней спаррингов и мы готовы. Спасибо Всевышнему за то, что он окружил меня хорошими людьми», – написал уроженец Дагестана в своем Instagram.

Напомним, бой Нурмагомедова и Порье пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).