Павлович проведет бой с Грином ну турнире UFC в Сингапуре Турнир пройдет 26 октября в Каланге.

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Российский боец Сергей Павлович проведет бой с Морисом Грином на турнире UFC в Сингапуре, сообщает Valetudo.ru.

27-летний Павлович встретится с 33-летним американцем 26 октября на турнире UFC Fight Night 162 в Каланге.

После поражения от Алистара Оверима в ноябре прошлого года в Пекине Павлович победил Марсело Голма техническим нокаутом в первом раунде боя, который состоялся в апреле на турнире в Санкт-Петербурге. Таким образом, предстоящий поединок станет третьим для российского бойца в UFC.

На счету Грина семь побед и два поражения в смешанных единоборствах. В июне этого года он выиграл техническим нокаутом бой у Джуниора Албини на турнире UFC on ESPN 3 в Миннесоте.