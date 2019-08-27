Джонсон заявил, что судьи украли у него победу над Александром Емельяненко Встреча прошла 18 августа 2018 года.

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Американский боец смешанного стиля Тони Джонсон прокомментировал результат своего поединка с россиянином Александром Емельяненко.

«Я понимал еще перед боем, что если дерусь в России с русским, то должен его нокаутировать, чтобы победить. Я понимал, что он легенда спорта и местная российская легенда. Но я считаю, что выиграл этот бой и нанес сопернику больше ущерба. Если бы я этого не сделал, то проиграл бы. Да, я считаю, что такое решение – это кража моей победы, но я это нормально воспринимаю. Я должен был нокаутировать его в Москве, но считаю, что по справедливости решение должно быть в мою пользу. Многие люди в России тоже считают, что я выиграл этот бой, но мы ничего не можем с этим поделать», – заявил американец в интервью News.ru.