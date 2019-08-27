Бой Нурмагомедова и Порье покажут в кинотеатрах

7 сентября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Этот поединок будут транслировать в кинотеатрах компании «КАРО». Стоимость билетов составляет от 400 до 600 рублей.
«Зрители КАРО смогут насладиться трансляцией одного из самых громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге», – говорится в сообщении на сайте организации.
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