Бой Нурмагомедова и Порье покажут в кинотеатрах В крайнем поединке россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

Загрузка...

7 сентября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Этот поединок будут транслировать в кинотеатрах компании «КАРО». Стоимость билетов составляет от 400 до 600 рублей.

«Зрители КАРО смогут насладиться трансляцией одного из самых громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге», – говорится в сообщении на сайте организации.