Бой Нурмагомедова и Порье покажут в кинотеатрах - Советский спорт
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27 августа 2019 17:30ММАГичунцев Артур

Бой Нурмагомедова и Порье покажут в кинотеатрах

В крайнем поединке россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

7 сентября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Этот поединок будут транслировать в кинотеатрах компании «КАРО». Стоимость билетов составляет от 400 до 600 рублей.

«Зрители КАРО смогут насладиться трансляцией одного из самых громких спортивных событий года на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге», – говорится в сообщении на сайте организации.

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