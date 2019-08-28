Дастин Порье: Поединок с Нурмагомедовым не должен скатиться к одной борьбе Временный чемпион UFC Дастин Порье о предстоящем поединке с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

- У Хабиба (Нурмагомедова) очень высокий уровень ведения борьбы. Он является отличным бойцом, но в тренировочном лагере я тоже уделял много времени этому элементу. Однако поединок с ним не должен скатиться к одной борьбе, - цитирует Порье ТАСС.

Напомним, что пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой. Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, оказавшись сильнее соотечественника Макса Холлоуэя.