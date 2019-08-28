Нурмагомедов – о поединке с Порье: Все будет как всегда – вылечу на охоту и поймаю добычу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я не просто орел, а голодный орел. Нет, не сытый. В этом большая разница. 7 сентября все будет как всегда – вылетим на охоту и поймаем добычу», – заявил россиянин пресс-службе UFC.
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