Нурмагомедов – о поединке с Порье: Все будет как всегда – вылечу на охоту и поймаю добычу В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

Загрузка...

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не просто орел, а голодный орел. Нет, не сытый. В этом большая разница. 7 сентября все будет как всегда – вылетим на охоту и поймаем добычу», – заявил россиянин пресс-службе UFC.