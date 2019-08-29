UFC по ошибке разослал номер секс-агентства вместо телефона Порье Журналисты хотели взять интервью у соперника Нурмагомедова.

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Представители UFC по ошибке отправили номер секс-агентства журналистам, желающим взять интервью с американцем Дастином Порье, сообщает The Sun.

Репортеры хотели задать вопросы 30-летнему бойцу перед боем с Хабибом Нурмагомедовым, однако были шокированы, когда, набрав предоставленный номер, узнали, до кого они на самом деле дозвонились.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби пройдет 7 сентября.

На счету Порье 25 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах. Он не проигрывает с 17 сентября 2016 года, одержав пять побед за два с половиной года. Еще один бой признан несостоявшимся.