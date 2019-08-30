Нурмагомедов обещал избить Макгрегора при первой встрече Россиянин победил ирландца в октябре 2018 года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландцу Конору Макгрегору, который перед началом поединка неоднократно оскорблял его религиозные взгляды, а также родных и друзей.

«Это никогда не закончится. Никогда! Если мы где-то встретимся с Макгрегором, мы подеремся, 100 процентов. И неважно, отправится ли из нас кто-то после этого в тюрьму или нет. Я ничего не боюсь. Он и его команда поедут в госпиталь, а мы – в полицию», – приводит слова Нурмагомедова «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести реванш с уроженцем Дагестана, который 7 сентября проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье. Их встреча пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).