Нурмагомедов: Макгрегор должен провести серию из 10 побед. Вот тогда подумаем о реванше

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном реванше против ирландца Конора Макгрегора.
«Он должен вернуться и провести серию из 10 побед. Вот тогда мы подумаем о реванше. Допускаю, что многие люди сейчас подумают, что за большие деньги я буду драться с ним, но нет. Он должен вернуться и доказать свое право на бой.
Меня интересуют только настоящие парни – Дастин Порье и Тони Фергюсон. Я не хочу драться с тем, кто никогда не побеждает», – цитирует Нурмагомедова ESPN.
7 сентября россиянин проведет бой против американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги Европы В очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА. 29.08.2019 22:12 Футбол Зибрак Артем Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. Топ-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Зенит» - в Лион, Неймар – в Париж или Дортмунд. Полный календарь Лиги чемпионов УЕФА сверстал график матчей группового турнира ЛЧ-2019/20. Оба российских представителя – «Зенит» и «Локомотив» - в первом туре сыграют в гостях. 30.08.2019 14:00 Футбол Безъязычный Алексей Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай