Нурмагомедов: Макгрегор должен провести серию из 10 побед. Вот тогда подумаем о реванше - Советский спорт
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30 августа 2019 15:35ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов: Макгрегор должен провести серию из 10 побед. Вот тогда подумаем о реванше

Первый поединок прошел осенью 2018 года и завершился победой россиянина.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном реванше против ирландца Конора Макгрегора.

«Он должен вернуться и провести серию из 10 побед. Вот тогда мы подумаем о реванше. Допускаю, что многие люди сейчас подумают, что за большие деньги я буду драться с ним, но нет. Он должен вернуться и доказать свое право на бой.

Меня интересуют только настоящие парни – Дастин Порье и Тони Фергюсон. Я не хочу драться с тем, кто никогда не побеждает», – цитирует Нурмагомедова ESPN.

7 сентября россиянин проведет бой против американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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