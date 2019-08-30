Нурмагомедов о поединке с Порье: Сборы прошли очень хорошо, я готов (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«Эти сборы прошли очень хорошо, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя, и я готов.
На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.
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