Нурмагомедов о поединке с Порье: Сборы прошли очень хорошо, я готов (фото) - Советский спорт
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30 августа 2019 17:08ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов о поединке с Порье: Сборы прошли очень хорошо, я готов (фото)

В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался перед боем против американца Дастина Порье. Их поединок пройдет 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Эти сборы прошли очень хорошо, почти 100 дней я отпахал, теперь осталась ровно неделя до боя, и я готов.

На следующей неделе уже сбавим нагрузки и начнется уже целенаправленная сгонка веса», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

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