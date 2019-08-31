Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул - Советский спорт
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31 августа 2019 00:23ММА

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка с Дастином Порье хочет встретиться с Тони Фергюсоном.

- Следующим бой за титул давно заслужил Тони Фергюсон. Только он, - приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

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