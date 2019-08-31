Брат Нурмагомедова проведет бой на турнире UFC в Москве

Российский боец Абубакар Нурмагомедов проведет бой на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Его соперником станет Давид Завада из Германии, сообщает Valetudo.ru.
Для 29-летнего Нурмагомедова этот бой станет дебютным в UFC. Свой предыдущий бой двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова провел 20 октября 2018 года с Бояном Величковичем из Сербии и завершил вничью. Всего на его счету 15 побед в смешанных единоборствах и два поражения.
29-летний Завада потерпел два поражения в UFC в прошлом году – от Дэнни Робертса из Великобритании и Цзинляна Ли из Китая.
Напомним, турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.
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