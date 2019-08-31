Хабиб Нурмагомедов: Почему мы постоянно говорим про Макгрегора? Россиянин устал от вопросов о возможном реванше.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился с просьбой к представителям СМИ. Он намерен закрыть тему с Конором Макгрегором, которого победил в октябре 2018 года.

«Честно говоря, я вообще не понимаю, почему вы (журналисты) постоянно спрашиваете меня про Макгрегора. Когда в последний раз этот человек кого-то побеждал? Почему мы постоянно говорим про него? Он не тренируется больше трех лет, но мы продолжаем мусолить эту тему. Я не хочу делать этого.

Осенью меня ждет поединок с Дастином Порье. Давайте поговорим о нем. Я считаю, что он намного сильнее Конора. Когда он в последний раз побеждал? Кого? Эдди Альвареса? У него только одна победа в легком весе за долгое время. Вот, почему Порье лучше», – приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.

Бой с американцем Порье уроженец Дагестана проведет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в случае победы руководство лиги рассмотрит вариант, при котором Нурмагомедов вновь встретится с Макгрегором.