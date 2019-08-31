Александр Усик: Буду болеть за Хабиба, он здравый парень

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о своем отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
7 сентября россиянин сразится с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребят, я за Хабиба. Болел за него, когда он дрался против рыжего. Сможет ли Конор победить Хабиба? Ну, он уже победил один раз, пересмотрите запись боя.
Хабиб – здравый и адекватный парень. У него хорошая философия жизни, которой он следует без оглядки по сторонам», – заявил Усик во время прямого эфира в своем Instagram.
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