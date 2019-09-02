Тренер Порье: Дастин нокаутирует Хабиба в четвертом раунде В крайнем поединке американец победил соотечественника Макса Холлоуэя.

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Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, дал комментарий перед боем против Хабиба Нурмагомефдова.

Напомним, представитель США сразится с россиянином на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 7 сентября.

«Порье – один из лучших боксеров в ММА. Мы должны выбрать правильную тактику. Мы не собираемся подстраиваться под сильные стороны Хабиба. Дастин должен быть готов физически, будет много борьбы.

Думаю, что Порье нокаутирует Хабиба в четвертом раунде. Мы хотим измотать его. Он сможет подняться с партера и будет постоянно наносить удары по сопернику», – цитирует Дару Bloody Elbow.