Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором боец может считаться великим - Советский спорт
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03 сентября 2019 11:35ММА

Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором боец может считаться великим

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что делает спортсмена великим.

- Если вы проиграли пару раз и выиграли один титул, второй титул, потом снова проиграли, а затем выиграли третий титул, то это не делает вас великим. Мое мнение, когда ты непобедим долгое время или никогда не проигрываешь - это действительно важно, - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости» со ссылкой на MMAJunkie.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

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