Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором боец может считаться великим Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что делает спортсмена великим.

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- Если вы проиграли пару раз и выиграли один титул, второй титул, потом снова проиграли, а затем выиграли третий титул, то это не делает вас великим. Мое мнение, когда ты непобедим долгое время или никогда не проигрываешь - это действительно важно, - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости» со ссылкой на MMAJunkie.

Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.