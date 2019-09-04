Абдулманап Нурмагомедов: Порье не должен дожить до четвертого раунда - Советский спорт
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04 сентября 2019 15:20ММА

Абдулманап Нурмагомедов: Порье не должен дожить до четвертого раунда

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье.

- Он не должен дожить до четвертого раунда. Это первое. Второе - мы очень сильно прибавили в ударной технике, - цитирует ТАСС тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

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