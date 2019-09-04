Абдулманап Нурмагомедов: Мы деремся не за мелочь и знаем себе цену Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработает более шести миллионов долларов за поединок против американца Дастина Порье.

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- Он будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену, - цитирует ТАСС тренера и отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

По информации издания, Нурмагомедов получил за предыдущий бой с ирландцем Конором Макгрегором 2 миллиона долларов в качестве базового гонорара.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.