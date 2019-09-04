Нурмагомедову осталось сбросить шесть килограммов до взвешивания перед боем с Порье Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен сбросить шесть килограммов до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье.

Загрузка... На данный момент российский спортсмен весит 76 килограммов. Ему осталось провести четыре тренировки. Отец Хабиба, Абдулманап, уверяет, что все идет по плану.



Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.