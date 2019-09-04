Нурмагомедову осталось сбросить шесть килограммов до взвешивания перед боем с Порье - Советский спорт
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04 сентября 2019 15:35ММА

Нурмагомедову осталось сбросить шесть килограммов до взвешивания перед боем с Порье

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен сбросить шесть килограммов до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американцем Дастином Порье.
  • На данный момент российский спортсмен весит 76 килограммов. Ему осталось провести четыре тренировки. Отец Хабиба, Абдулманап, уверяет, что все идет по плану.
  • Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

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