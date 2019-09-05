Отец Нурмагомедова: Порье не должен дожить до четвертого раунда Встреча пройдет в эту субботу, 7 сентября.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями перед боем своего сына с американцем Дастином Порье.

«Он (Порье) не должен дожить до четвертого раунда. Это первое. Второе – мы очень сильно прибавили в ударной технике. Сто тренировочных дней, в каждом из которых было по пять с половиной часов работы. Сейчас есть две новые комбинации, вы увидите их в деле», – цитирует отца Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, россиянин сразится с представителем США в рамках турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ). Их поединок станет главным событием вечера.