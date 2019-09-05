Сергей Харитонов: Порье давно выступает в октагоне, это сильный боец В крайнем поединке он победил соотечественника Макса Холлоуэя.

Российский боец Bellator Сергей Харитонов дал комментарий перед боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Напомним, уроженец Дагестана сразится с представителем США на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Порье давно выступает в октагоне, не сомневаюсь, что это сильный боец. Правда, не могу что-то конкретное сказать о нем. Что касается поединка с Нурмагомедовым, то, естественно, буду смотреть и болеть за Хабиба», – цитирует Харитонова Mosregtoday.ru.