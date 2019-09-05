Бой Нурмагомедова и Порье покажут на большом экране в Москве Встреча состоится 7 сентября.

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон в поединке против американца Дастина Порье.

Этот бой будет показан на большом экране рестобара I Van Gogh, который находится в Москве.

Отмечается, что мероприятие посетит российский боец Bellator Сергей Харитонов, а в качестве ведущего выступит комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Мазуров.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету Порье 25 побед, пять поражений, а один бой признан несостоявшимся.