Нурмагомедов отказался от общения с журналистами перед боем с Порье Бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от общения с журналистами в медиа-день перед поединком с американцем Дастином Порье, сообщает Sport24.ru.

В свою очередь соперник 30-летнего российского бойца ответил на вопросы журналистов.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.