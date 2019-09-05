Александр Емельяненко: Качки, хорош разглядывать друг друга, спортом займитесь (видео) Емельяненко обратился к бодибилдерам.

Загрузка...

Российский боец Александр Емельяненко обратился к бодибилдерам, выложив видео в инстаграме.

«Зашел по дороге в спортзал, где занимаются качки. Подхожу к администратору: «Здравствуйте, можно зайти посмотреть?» – «Посмотрите, только через стекло». – «Все понятно, насмотрелся». И ушел. Хотел снять вам такую картину, как качок подходит к штанге.

Сделал подход и от штанги незаметненько так, выдувая, идет к зеркалу. Подошел, посмотрел на себя, полюбовался со всех сторон. Прошел мимо разглядывать других качков, которые также любуются и думают, какие они красивые и прекрасные. Хорош вам разглядывать друг друга. Спортом займитесь», – сказал Емельяненко.

Напомним, на этой неделе было объявлено о проведении бой по правилам бокса между Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.