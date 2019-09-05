Вячеслав Василевский: Раунду к третьему Хабиб заберет инициативу и замучает Порье Бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал предстоящий бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Хабиб дерется редко, у него немного боев, и время сосредоточиться, сконцентрироваться у него было достаточно, – приводит «Рейтинг Букмекеров» слова Василевского. – Сейчас не тот момент, когда у него нет мотивации. Хабибу есть что доказывать, он не будет отбывать номер.

В этом бою, безусловно, ставлю на Нурмагомедова. Думаю, бой закончится до истечения времени. Раунду к третьему Хабиб заберет инициативу и просто замучает».

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету Порье 25 побед, пять поражений, а один бой признан несостоявшимся.