Александр Шлеменко: Сказать нечего, много сил потратил на удушающий прием (видео) - Советский спорт
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05 сентября 2019 19:01ММАГичунцев Артур

Александр Шлеменко: Сказать нечего, много сил потратил на удушающий прием (видео)

Поединок прошел во Владивостоке.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал поражение от американца Криса Ханикатта на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.

«Друзья, всем привет. Отвечу здесь. Сказать нечего. Во втором раунде, к сожалению, отдал много сил на удушающий прием. Честно говоря, думал, что закончу бой, но потом так и не смог восстановиться. Руки были забиты. Что сказать? Буду работать над ошибками. Дальше – посмотрим. Наша работа очень тяжелая, благодарю всех. Я своим боем недоволен. Я уже объяснил почему. Но мы никогда не сдаемся, и я не собираюсь этого делать», – сказал Шлеменко.

Таким образом, 35-летний уроженец Омска потерпел 13-е поражение в карьере, а его соперник одержал 12-ю победу в 16-ти поединках.

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Все бывает .

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

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