Александр Шлеменко: Сказать нечего, много сил потратил на удушающий прием (видео) Поединок прошел во Владивостоке.

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал поражение от американца Криса Ханикатта на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.

«Друзья, всем привет. Отвечу здесь. Сказать нечего. Во втором раунде, к сожалению, отдал много сил на удушающий прием. Честно говоря, думал, что закончу бой, но потом так и не смог восстановиться. Руки были забиты. Что сказать? Буду работать над ошибками. Дальше – посмотрим. Наша работа очень тяжелая, благодарю всех. Я своим боем недоволен. Я уже объяснил почему. Но мы никогда не сдаемся, и я не собираюсь этого делать», – сказал Шлеменко.

Таким образом, 35-летний уроженец Омска потерпел 13-е поражение в карьере, а его соперник одержал 12-ю победу в 16-ти поединках.