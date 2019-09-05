Александр Емельяненко: У Порье не хватает дыхания нормально разговор строить, он еще до боя сдох Последний раз американец проиграл три года назад. Это случилось в бою с Майком Джонсоном.

Загрузка... Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о выступлении Дастина Порье, который в эту субботу, 7 сентября сразится с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым. «Порье быстро выдыхается, они вообще все выдыхаются. На пресс-конференции даже не хватает дыхания нормально разговор строить, Порье уже до боя сдох! Ему нужно успокоиться и сказать, что он был не прав. Не стоит выходить на бой против Хабиба, лучше заняться чем-нибудь другим», – цитирует Емельяненко Sport24.ru.