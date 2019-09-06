Александр Шлеменко: Стилистически Порье удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами

- Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба. Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке.
К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями.
Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб - не боксер и не будет с ним боксировать, - приводят слова Шлеменко «Известия».
Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.
Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.
Отметим, что для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.
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