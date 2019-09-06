Ислам Махачев: С Макгрегором нам лучше не пересекаться - Советский спорт
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06 сентября 2019 13:51ММАЛипкин Антон

Ислам Махачев: С Макгрегором нам лучше не пересекаться

Российский боец выступит на турнире UFC в Абу-Даби.

Российский боец Ислам Махачев высказался о возможности нового боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, мы уже успели расправиться и с Конором, и с его командой, – приводит «RT» слова 27-летнего Махачева. – На мой взгляд, эта история осталась в прошлом.

Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться».

Напомним, в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил свой чемпионский титул, а после боя возникла потасовка между командами обоих бойцов.

В субботу Нурмагомедов проведет вторую защиту титула – с американцем Дастином Порье. В этот же день в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби Махачев проведет бой с Дэви Рамосом.

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