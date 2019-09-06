Петербургская художница написала портрет Нурмагомедова грудью (фото)

Петербургская художница Ирина Романовская, известная тем, что пишет картины грудью, опубликовала изображение российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Романовская опубликовала фотографию картины в инстаграме и выставила за нее цену в полтора миллиона рублей.
«Хабиб, ты лучший, желаю тебе удачи в бою. Портрет полтора миллиона рублей», – написала Романовская.
Отметим, что ранее Романовская писала портреты бывшего президента США Барака Обамы, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Леонардо Ди Каприо, певца Сергея Шнурова.
Напомним, в субботу Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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