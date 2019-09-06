Петербургская художница написала портрет Нурмагомедова грудью (фото) - Советский спорт
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06 сентября 2019 14:39ММАЛипкин Антон

Петербургская художница написала портрет Нурмагомедова грудью (фото)

Ирина Романовская пожелала удачи российскому бойцу.

Петербургская художница Ирина Романовская, известная тем, что пишет картины грудью, опубликовала изображение российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Романовская опубликовала фотографию картины в инстаграме и выставила за нее цену в полтора миллиона рублей.

«Хабиб, ты лучший, желаю тебе удачи в бою. Портрет полтора миллиона рублей», – написала Романовская.

Отметим, что ранее Романовская писала портреты бывшего президента США Барака Обамы, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Леонардо Ди Каприо, певца Сергея Шнурова.

Напомним, в субботу Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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