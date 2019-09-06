«Отец». Российский миллиардер посвятил папе Хабиба Нурмагомедова песню (аудио)
Миллиардер Игорь Рыбаков записал песню, которая посявщена отцу Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапу Нурмагомедову.
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Трек называется «Отец» и будет представлен общественности в день поединка Хабиба с Дастином Порье.
«Отец – мужчина, отец – наставник, отец – тренер, отец – биологический, отец – воспитатель. В моей жизни и в жизни каждого человека есть отец. Эта песня посвящена отцу и воспитателю чемпионов Абдулманапу Нурмагомедову, - сказал Игорь Рыбаков
Напомним, UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Нурмагомедов в главном бою вечера будет защищать титул чемпиона организации в легком весе.
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