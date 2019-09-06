Хабиб Нурмагомедов: Когда отец рядом, а я в клетке – не имеет значения, что происходит Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рад, что его отец будет находится рядом во время боя с американцем Дастином Порье.

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– Чувствую себя хорошо. Здесь жарко, но меня не волнует, какая температура будет в зале во время боя. Она будет одинаковой как для меня, так и для Порье.

Счастлив, что отец со мной. Когда он рядом, а я в клетке - не имеет значения, что происходит. Когда отец рядом, я чувствую, что за моей спиной лев, – цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).