Абдулманап Нурмагомедов: Хабиб набрал восемь килограммов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов набрал восемь килограммов перед боем с американцем Дастином Порье. Об этом сообщил отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов.
«Хабиб не будет тяжелым. Он набрал восемь килограммов», – приводит ТАСС слова Нурмагомедова-старшего.
Напомним, в пятницу состоялось взвешивание бойцов перед боем. Нурмагомедов и Порье уложились в разрешенный вес – 70,3 кг.
Бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.
Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.
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