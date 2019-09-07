Тайсумов уступил Феррейре на UFC 242 Российский боец Майрбек Тайсумов уступил бразильцу Диего Феррейре на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Загрузка...

Россиянин выбрал защитную тактику и даже несколько раз уронил соперника на пол, но так и не смог нанести решающий контрудар.

Единогласным решением судей победу одержал Феррейра.

Феррейра одержал 16-ю победу в карьере.