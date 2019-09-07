Махачев убедительно победил Рамоса В поединке UFC 242 россиянин Ислам Махачев победил бразильца Дави Рамоса.

Уроженец Махачкалы сначала отправил соперника в нокдаун, а потом прижал бразильца к полу, не дав ему ни шанса подняться.

Для Махачева это 18-я победа Махачева на профессиональном ринге.