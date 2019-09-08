Александр Шлеменко: Порье очень достойно защищался Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

– Порье ничего не смог сделать против проходов Хабиба в ноги. Хотя, очевидно, прекрасно знал об этом козыре нашего бойца.

– Я бы не сказал, что он ничего не мог сделать, Порье очень достойно защищался. И потом не будем забывать, что Дастин тоже по Хабибу попал. Просто у каждого свои сильные стороны, и оба прекрасно знали эти сильные стороны соперника. Хабиб использует свои борцовские козыри, Дастин – ударник. Хабиб тоже старался, чтобы соперник по нему не попал, но Дастин попал, и не раз. Ну а проходы в ноги – они очень заметны. И в исполнении Хабиба довольно эффективны, – сказал Шлеменко в интервью