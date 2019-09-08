Президент UFC показал эмоции Нурмагомедова после победы на Порье (видео) Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Новости СМИ2 Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде. После завершения поединка президент UFC Дэна Уайт в своем Instagram опубликовал видео с эмоциями Нурмагомедова от победы. Посмотреть эту публикацию в Instagram MADNESS @khabib_nurmagomedov Публикация от Dana White (@danawhite) 7 Сен 2019 в 2:54 PDT