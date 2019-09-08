Президент UFC показал эмоции Нурмагомедова после победы на Порье (видео)

Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.
После завершения поединка президент UFC Дэна Уайт в своем Instagram опубликовал видео с эмоциями Нурмагомедова от победы.
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Владимир Крикунов: Где-то нам улыбнулось счастье Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после победы над «Спартаком» в овертайме (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:30 Хоккей Григорьевская Юлия Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван