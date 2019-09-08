Джефф Монсон: Хабиб на данный момент - лучший боец UFC Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поделился впечатлениями от поединка за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Загрузка...

- Перед боем я думал, что Дастин действительно имеет большой шанс. Но давайте честно признаем, что Хабиб на данный момент - лучший боец UFC, - цитирует Монсона Sport24.ru.

Напомним, что в минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнире UFC 242

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.