Джефф Монсон: Хабиб на данный момент - лучший боец UFC - Советский спорт
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08 сентября 2019 06:48ММА

Джефф Монсон: Хабиб на данный момент - лучший боец UFC

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон поделился впечатлениями от поединка за титул чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

- Перед боем я думал, что Дастин действительно имеет большой шанс. Но давайте честно признаем, что Хабиб на данный момент - лучший боец UFC, - цитирует Монсона Sport24.ru.

Напомним, что в минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнире UFC 242

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

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