Бой Волков - Дос Сантос возглавит турнир UFC в Москве Российский боец ММА Александр Волков проведет следующий бой с бразильцем Джуниором Дос Сантосом.

Поединок возглавит турнир UFC в Москве, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Напомним, 30-летний Волков в своем последнем поединке проиграл американцу Деррику Льюису. В апреле он должен был подраться с голландцем Алистером Оверимом в главном бою UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, однако, снялся с боя из-за травмы.