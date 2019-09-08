Хабиб Нурмагомедов: Отдал Порье футболку, чтобы он смог выставить ее на аукцион Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что обменялся футболками с американцем Дастином Порье.

- Обменялся с ним футболками, чтобы потом он смог выставить ее на благотворительный аукцион. Я знаю, что он этим занимается. Мы должны помогать людям. Важно то, чем Дастин занимается. Это благородное дело, — цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, что в минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 242

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.