«Хотел приземлиться на него, он мягкий чуть». Нурмагомедов объяснил, зачем прыгнул на главу UFC

- Прыжок? Когда я выиграл, у меня там три дяди сидели. К ним хотел, но они сзади Даны сидели. Хотел приземлиться на него, потому что он мягкий чуть. А потом уже неразбериха пошла. Это был прыжок радости, - приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru.
В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.
Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.
Напомним, 6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, после чего спровоцировал потасовку. Позже Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца на девять месяцев.
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