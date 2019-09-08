«Хотел приземлиться на него, он мягкий чуть». Нурмагомедов объяснил, зачем прыгнул на главу UFC - Советский спорт
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08 сентября 2019 08:05ММА

«Хотел приземлиться на него, он мягкий чуть». Нурмагомедов объяснил, зачем прыгнул на главу UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему снова выпрыгнул из октагона сразу после окончания боя.

- Прыжок? Когда я выиграл, у меня там три дяди сидели. К ним хотел, но они сзади Даны сидели. Хотел приземлиться на него, потому что он мягкий чуть. А потом уже неразбериха пошла. Это был прыжок радости, - приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Напомним, 6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, после чего спровоцировал потасовку. Позже Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала российского бойца на девять месяцев.

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MADNESS @khabib_nurmagomedov

Публикация от Dana White (@danawhite)

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