Бен Аскрен: Проклятье, Хабиб заставил Порье сдаться! Зверь

«Проклятье, Хабиб заставил его сдаться! Зверь. Жду поединка Хабиба с Фергюсоном. Чем раньше, тем лучше», - написал своем Twitter американец.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

